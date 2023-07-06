Ракетний удар по Львову: у ДСНС говорять, що в двох квартирах можуть бути люди
На місці ураження житлового будинку російською ракетою у Львові триває рятувальна операція. У двох квартирах, імовірно, залишаються заблокованими місцеві жителі.
Про це заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин керівник пресслужби ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.
Заблоковані в руїнах
За словами Віталія Туровцева, в ураженому російською ракетою багатоквартирному будинку можуть залишатися люди.
Є інформація про те, що щонайменше у двох квартирах заблоковані мешканці.
"Це люди, які досі не виходять на зв’язок", — наголосив керівник пресслужби ДСНС у Львівській області.
Рятувальники працюють
Віталій Туровцев наголосив, що рятувальна операція на місці влучання російської ракети триває.
Рятувальники ДСНС намагаються оперативно розібрати завали і дістатися до квартир, де можуть перебувати люди.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару “Калібрами” по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.
Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до чотирьох.