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Ракетний удар по Львову: у ДСНС говорять, що в двох квартирах можуть бути люди

6 липня 2023 08:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ракетний удар по Львову: у ДСНС говорять, що в двох квартирах можуть бути люди
Рятувальна операція на місці ракетного удару по Львову. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На місці ураження житлового будинку російською ракетою у Львові триває рятувальна операція. У двох квартирах, імовірно, залишаються заблокованими місцеві жителі.

Про це заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин керівник пресслужби ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

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Заблоковані в руїнах

За словами Віталія Туровцева, в ураженому російською ракетою багатоквартирному будинку можуть залишатися люди.

Є інформація про те, що щонайменше у двох квартирах заблоковані мешканці.

"Це люди, які досі не виходять на зв’язок", — наголосив керівник пресслужби ДСНС у Львівській області.

Рятувальники працюють

Віталій Туровцев наголосив, що рятувальна операція на місці влучання російської ракети триває.

Рятувальники ДСНС намагаються оперативно розібрати завали і дістатися до квартир, де можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару “Калібрами” по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до чотирьох.

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