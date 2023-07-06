Ракетный удар по Львову: в ГСЧС говорят, что в двух квартирах могут быть люди

Спасательная операция на месте ракетного удара по Львову Фото: ГСЧС

На месте поражения жилого дома российской ракетой во Львове идет спасательная операция. В двух квартирах предположительно остаются заблокированными местные жители.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона единственных новостей руководитель пресс-службы ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

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Заблокированы в руинах

По словам Виталия Туровцева, в пораженном российской ракетой многоквартирном доме могут оставаться люди.

Есть информация о том, что, по меньшей мере, в двух квартирах заблокированы жильцы.

"Это люди, которые до сих пор не выходят на связь", — подчеркнул руководитель пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

Спасатели работают

Виталий Туровцев подчеркнул, что спасательная операция на месте попадания российской ракеты продолжается.

Спасатели ГСЧС пытаются оперативно разобрать завалы и добраться до квартир, где могут находиться люди.

Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до четырех.