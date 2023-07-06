Нічна атака на Львів: кількість жертв і постраждалих зростає
Станом на сьому ранку 6 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох травмованих.
Про це повідомив на своєму офіційному каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Жертви і постраждалі
Станом на 7 ранку кількість жертв ракетного удару по Львову збільшилася до чотирьох осіб.
Травмовано дев’ятеро мешканців ураженого будинку.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з-під завалів сімох людей, евакуювали 64 особи.
"Є інформація, що під завалами ще залишаються люди", — зазначив міністр внутрішніх справ.
Руйнування і рятувальна операції
На місці нічного ракетного удару триває рятувальна операція.
У будинку зруйновані два поверхи (третій і четвертий) у двох під’їздах житлової багатоповерхівки.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.
Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.