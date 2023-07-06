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Нічна атака на Львів: кількість жертв і постраждалих зростає

6 липня 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нічна атака на Львів: кількість жертв і постраждалих зростає
На місці нічного удару у Львові. Фото: Telegram-канал Ігоря Клименка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Станом на сьому ранку 6 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла. Відомо про чотирьох загиблих і дев’ятьох травмованих.

Про це повідомив на своєму офіційному каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Жертви і постраждалі

Станом на 7 ранку кількість жертв ракетного удару по Львову збільшилася до чотирьох осіб.

Травмовано дев’ятеро мешканців ураженого будинку.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували з-під завалів сімох людей, евакуювали 64 особи.

"Є інформація, що під завалами ще залишаються люди", — зазначив міністр внутрішніх справ.

Руйнування і рятувальна операції

На місці нічного ракетного удару триває рятувальна операція.

У будинку зруйновані два поверхи (третій і четвертий) у двох під’їздах житлової багатоповерхівки.

Ігор Клименко про кількість жертв у Львові
Ігор Клименко про кількість жертв у Львові

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

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