Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Ночная атака на Львов: количество жертв и пострадавших растет arrow

Ночная атака на Львов: количество жертв и пострадавших растет

6 июля 2023 08:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ночная атака на Львов: количество жертв и пострадавших растет
На месте ночного удара во Львове. Фото: Telegram-канал Игоря Клименко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

По состоянию на 7 утра 6 июля количество жертв ракетного удара по Львову возросло. Известно о четырех погибших и девяти травмированных.

Об этом сообщил на своем официальном канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

Жертвы и пострадавшие

По состоянию на 7 утра количество жертв ракетного удара по Львову увеличилось до четырех человек.

Травмированы девять жителей пораженного дома.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов семерых человек, эвакуировали 64 человека.

"Есть информация, что под завалами еще остаются люди", — отметил министр внутренних дел.

Разрушение и спасательная операции

На месте ночного ракетного удара идет спасательная операция.

В доме разрушены два этажа (третий и четвертый) в двух подъездах жилой многоэтажки.

Игорь Клименко о количестве жертв во Львове
Игорь Клименко о количестве жертв во Львове

Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз