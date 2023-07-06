Ночная атака на Львов: количество жертв и пострадавших растет
По состоянию на 7 утра 6 июля количество жертв ракетного удара по Львову возросло. Известно о четырех погибших и девяти травмированных.
Об этом сообщил на своем официальном канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Жертвы и пострадавшие
По состоянию на 7 утра количество жертв ракетного удара по Львову увеличилось до четырех человек.
Травмированы девять жителей пораженного дома.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли из-под завалов семерых человек, эвакуировали 64 человека.
"Есть информация, что под завалами еще остаются люди", — отметил министр внутренних дел.
Разрушение и спасательная операции
На месте ночного ракетного удара идет спасательная операция.
В доме разрушены два этажа (третий и четвертый) в двух подъездах жилой многоэтажки.
Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.
Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.