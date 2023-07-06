"Обовʼязково буде відповідь": Зеленський відреагував на нічну атаку на Львів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", — запевнив він.

Ракетна атака на Львів

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічного російського обстрілу міста з місця подій. Уламки збитої ракети впали на житловий будинок, де наразі працюють відповідні служби.

Нагадаємо, дальність польоту ракет "Калібр", які уразили багатоповерховий будинок у Львові, становить 2,5 тисячі кілометрів. Тому під загрозою перебуває уся територія України.