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"Обовʼязково буде відповідь": Зеленський відреагував на нічну атаку на Львів

6 липня 2023 07:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Обовʼязково буде відповідь": Зеленський відреагував на нічну атаку на Львів
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", — запевнив він.

Ракетна атака на Львів

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічного російського обстрілу міста з місця подій. Уламки збитої ракети впали на житловий будинок, де наразі працюють відповідні служби.

Нагадаємо, дальність польоту ракет "Калібр", які уразили багатоповерховий будинок у Львові, становить 2,5 тисячі кілометрів. Тому під загрозою перебуває уся територія України.

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