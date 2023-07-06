"Обязательно будет ответ": Зеленский отреагировал на ночную атаку на Львов

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове. Он опубликовал видео, где видны ужасные последствия удара оккупантов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", — заверил он.

Ракетная атака на Львов

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях ночных российских обстрелов города с места событий. Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом, где работают соответствующие службы.

Напомним, дальность полета ракет "Калибр", поразивших многоэтажное здание во Львове, составляет 2,5 тысячи километров. Поэтому под угрозой находится вся территория Украины.