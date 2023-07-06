Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow "Обязательно будет ответ": Зеленский отреагировал на ночную атаку на Львов arrow

"Обязательно будет ответ": Зеленский отреагировал на ночную атаку на Львов

6 июля 2023 07:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Обязательно будет ответ": Зеленский отреагировал на ночную атаку на Львов
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове. Он опубликовал видео, где видны ужасные последствия удара оккупантов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Читайте также:

"Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", — заверил он.

Ракетная атака на Львов

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях ночных российских обстрелов города с места событий. Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом, где работают соответствующие службы.

Напомним, дальность полета ракет "Калибр", поразивших многоэтажное здание во Львове, составляет 2,5 тысячи километров. Поэтому под угрозой находится вся территория Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз