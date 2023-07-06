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Ермак показал первые кадры после ракетной атаки РФ по Львову

6 июля 2023 10:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ермак показал первые кадры после ракетной атаки РФ по Львову
Последствия ракетных ударов во Львове. Фото: Радио Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.

Его он опубликовал в своих соцсетях.

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Сколько человек пострадало

"Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове... На сегодня известно о 4 погибших и 34 пострадавших", — написал Ермак.

Что известно о ракетном ударе по состоянию на сейчас

На месте поражения жилого дома российской ракетой во Львове продолжается спасательная операция. В двух квартирах предположительно остаются заблокированными местные жители.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове. Он опубликовал видео, где видны чудовищные последствия удара оккупантов.

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