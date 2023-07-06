Ермак показал первые кадры после ракетной атаки РФ по Львову
Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове. На видео можно увидеть, как чрезвычайники спасают людей из-под завалов.
Его он опубликовал в своих соцсетях.
Сколько человек пострадало
"Сразу после удара российской ракеты по гражданским во Львове... На сегодня известно о 4 погибших и 34 пострадавших", — написал Ермак.
Что известно о ракетном ударе по состоянию на сейчас
На месте поражения жилого дома российской ракетой во Львове продолжается спасательная операция. В двух квартирах предположительно остаются заблокированными местные жители.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове. Он опубликовал видео, где видны чудовищные последствия удара оккупантов.