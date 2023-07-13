Во Львовской области обнаружили укрытие на тысячу людей в плачевном состоянии: прокуратура открыла дело

Укрытие на предприятии. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области, в Золочевском районе прокуратура через суд обязала предприятие привести в надлежащее состояние укрытия для 700 работников. Речь идет о хранилище общей площадью около 400 кв. м, предназначенное для работников этого предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры .

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"Прокуроры установили, что одно из предприятий Золочевского района является балансодержателем противорадиационного сооружения гражданской защиты. Согласно техническим характеристикам оно способно разместить более 700 человек. Но предприятие в течение длительного времени, пренебрегая безопасностью работников, не обеспечило приведение данного помещения в состояние готовности. Соответственно, исключило возможность использовать его по назначению", — говорится в сообщении.

Суд поддержал обоснованность требований прокурора и полностью удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие балансодержателя укрытия и обязано принять меры по приведению его в надлежащее техническое состояние.

Укрытие на предприятии Львовской области. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, мы ранее писали, что Золочевский районный суд Львовщины признал противоправным бездействие балансодержателя предприятия и обязал привести укрытие гражданской защиты в надлежащее техническое состояние. Укрытие на предприятии рассчитано на 250 человек.

Также мы писали, что жители Львова массово жаловались на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Людям пришлось ждать под дверью.