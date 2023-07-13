Во Львовской области обнаружили укрытие на тысячу людей в плачевном состоянии: прокуратура открыла дело

Во Львовской области обнаружили укрытие на тысячу людей в плачевном состоянии: детали
Во Львовской области, в Золочевском районе прокуратура через суд обязала предприятие привести в надлежащее состояние укрытия для 700 работников. Речь идет о хранилище общей площадью около 400 кв. м, предназначенное для работников этого предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры .
Детали дела
"Прокуроры установили, что одно из предприятий Золочевского района является балансодержателем противорадиационного сооружения гражданской защиты. Согласно техническим характеристикам оно способно разместить более 700 человек. Но предприятие в течение длительного времени, пренебрегая безопасностью работников, не обеспечило приведение данного помещения в состояние готовности. Соответственно, исключило возможность использовать его по назначению", — говорится в сообщении.
Суд поддержал обоснованность требований прокурора и полностью удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие балансодержателя укрытия и обязано принять меры по приведению его в надлежащее техническое состояние.
Напомним, мы ранее писали, что Золочевский районный суд Львовщины признал противоправным бездействие балансодержателя предприятия и обязал привести укрытие гражданской защиты в надлежащее техническое состояние. Укрытие на предприятии рассчитано на 250 человек.
Также мы писали, что жители Львова массово жаловались на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Людям пришлось ждать под дверью.