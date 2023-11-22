На Львівщині військкоми тепер можуть перевіряти документи у будь-кого — чи законні такі дії

Перевірка документів. Фото: БукІнфо

У Львівській області працівникам ТЦК та СП дозволили перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних чоловіків. Юристка Марина Бекало відповіла, чи законні такі дії.

Про це пише ТСН.ua.

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За її словами, до такого наказу є багато питань.

Наказ щодо дозволу перевірки документів. Фото: Львівська ОВА

Згідно зі статтею восьмою закону України "Про правовий режим воєнного стану", під час дії воєнного стану військове командування спільно з військовими адміністраціями мають право самостійно або разом з органами державної влади чи місцевого самоврядування здійснювати тимчасові обмеження щодо конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Це можуть бути такі заходи у порядку, який визначений Кабінетом міністрів України, а саме:

перевірка документів у осіб,

огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи на вулиці

"Тобто перевіряти документи у громадян, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення і не викликають обґрунтованих підозр лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі віком від 18-60 років вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов’язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК та СП лише на вимогу представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ", — наголосила Бекало.

Хто має право це зробити

Бекало додала, що військове командування разом із військовою адміністрацією може видати наказ про перевірку документів у осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за яким призначається комендант.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не належать до зазначеного переліку компетентних органів, а тому їхні представники не можуть бути уповноважені на здійснення таких заходів", — наголосила адвокат.

Чи можна відмовити працівникам ТЦК в наданні документів

За її словами, за ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні базується на засадах, де ніхто не змушений робити те, що не передбачено законом.

"Тож виконувати наказ коменданта, який не відповідає законодавству, ніхто не зобов'язаний. Відповідно, така особа не може бути притягнута до відповідальності", — зауважила вона.

Нагадаємо, у Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.