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Во Львовской области военные могут проверять документы у кого-либо — законны ли такие действия

22 ноября 2023 23:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области военные могут проверять документы у кого-либо — законны ли такие действия
Проверка документов. Фото: Букинфо
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области работникам ТЦК и СП разрешили проверять документы у всех военнообязанных мужчин. Юристка Марина Бекало ответила, законны ли такие действия.

Об этом пишет ТСН.ua.

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По ее словам, к такому приказу есть много вопросов.

во Львовской области разрешили военкомам проверять документы на улице
Приказ о разрешении проверки документов. Фото: Львовская ОВА

Согласно статье восьмой закона Украины "О правовом режиме военного положения", во время действия военного положения военное командование совместно с военными администрациями имеют право самостоятельно или вместе с органами государственной власти или местного самоуправления осуществлять временные ограничения по конституционным правам и свободам человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц

Это могут быть такие меры в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, а именно:

  • проверка документов у лиц,
  • осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья.

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы на улице

"То есть проверять документы у граждан, которые, например, не совершают никакого правонарушения и не вызывают обоснованных подозрений только по тому основанию, что это человек мужского пола в возрасте от 18-60 лет уже является незаконными мерами. И приказ Львовской военной администрации не может содержать обязательства мужчин предоставлять свои документы представителям ТЦК и СП только по требованию представителей ТЦК СП без оснований, определенных Постановлением КМУ", — подчеркнула Бекало.

Кто имеет право это сделать

Бекало добавила, что военное командование вместе с военной администрацией может выдать приказ о проверке документов у лиц, осмотре вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, по которому назначается комендант.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не входят в указанный перечень компетентных органов, а потому их представители не могут быть уполномочены на осуществление таких мероприятий", — подчеркнула адвокат.

Можно ли отказать работникам ТЦК в предоставлении документов

По ее словам, по ст. 19 Конституции Украины, правовой порядок в Украине базируется на принципах, где никто не вынужден делать то, что не предусмотрено законом.

"Поэтому выполнять приказ коменданта, не соответствующего законодательству, никто не обязан. Соответственно, такое лицо не может быть привлечено к ответственности", — отметила она.

Напомним, во Львовской области издали новый приказ, который позволяет работникам ТЦК и СП проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. В частности, это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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