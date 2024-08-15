У Львівській області суд задовольнив позов військового, який хотів звільнитися зі служби, щоб доглядати бабусю

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: radiotrek.rv.ua

У Львівській області старший лейтенант подав позов до суду. Військовий заявив, що хотів звільнитися зі служби, тому що має доглядати за бабусею, однак військова частина йому в цьому відмовила.

Про це йдеться в рішенні, яке Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 2 серпня.

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Деталі справи

У лютому поточного року позивач хотів звільнитися зі служби. Згідно з висновком ВЛК, його бабуся потребує постійного стороннього догляду, однак командир військової частини відмовив йому у звільненні, заявивши, що необхідність постійного догляду має підтвердити висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

У суді військовослужбовець пояснив, що не погоджується з відмовою, адже в його бабусі, крім нього, немає нікого, хто міг би її доглядати. Його матір близько 20 років тому поїхала за кордон і зараз постійно проживає в Італії.

Рішення суду

Суд підтвердив, що "необхідність постійного стороннього догляду за хворою бабусею може підтверджуватися відповідним медичним висновком ЛКК", та повністю задовольнив позов військовослужбовця. Чоловіка мають звільнити зі служби. Щоправда, ухвалу впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити.