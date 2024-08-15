Во Львовской области суд удовлетворил иск военного, который хотел уволиться со службы, чтобы ухаживать за бабушкой

Во Львовской области военный через суд обязал часть уволить его со службы
Во Львовской области старший лейтенант подал иск в суд. Военный заявил, что хотел уволиться со службы, потому что должен ухаживать за бабушкой, однако военная часть ему в этом отказала.
Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял 2 августа.
Детали дела
В феврале текущего года истец хотел уволиться со службы. Согласно заключению ВВК, его бабушка нуждается в постоянном постороннем уходе, однако командир воинской части отказал ему в увольнении, заявив, что необходимость постоянного ухода должно подтвердить заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
В суде военнослужащий объяснил, что не соглашается с отказом, ведь у его бабушки, кроме него, нет никого, кто мог бы за ней ухаживать. Его мать около 20 лет назад уехала за границу и сейчас постоянно проживает в Италии.
Решение суда
Суд подтвердил, что "необходимость постоянного постороннего ухода за больной бабушкой может подтверждаться соответствующим медицинским заключением ЛКК", и полностью удовлетворил иск военнослужащего. Мужчину должны уволить со службы. Правда, постановление в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать.
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