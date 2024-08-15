Во Львовской области суд удовлетворил иск военного, который хотел уволиться со службы, чтобы ухаживать за бабушкой

Судья с молотком. Фото иллюстративное: radiotrek.rv.ua

Во Львовской области старший лейтенант подал иск в суд. Военный заявил, что хотел уволиться со службы, потому что должен ухаживать за бабушкой, однако военная часть ему в этом отказала.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял 2 августа.

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Детали дела

В феврале текущего года истец хотел уволиться со службы. Согласно заключению ВВК, его бабушка нуждается в постоянном постороннем уходе, однако командир воинской части отказал ему в увольнении, заявив, что необходимость постоянного ухода должно подтвердить заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

В суде военнослужащий объяснил, что не соглашается с отказом, ведь у его бабушки, кроме него, нет никого, кто мог бы за ней ухаживать. Его мать около 20 лет назад уехала за границу и сейчас постоянно проживает в Италии.

Решение суда

Суд подтвердил, что "необходимость постоянного постороннего ухода за больной бабушкой может подтверждаться соответствующим медицинским заключением ЛКК", и полностью удовлетворил иск военнослужащего. Мужчину должны уволить со службы. Правда, постановление в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать.