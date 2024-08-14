На Лычаковском кладбище впервые похоронили иностранца, воевавшего за Украину

Прощание с иностранцем, который воевал за Украину. Фото: ЛГС

На Лычаковском кладбище во Львове впервые похоронили иностранца, погибшего в российско-украинской войне. Военный был поляком.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 14 августа.

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Во Львове попрощались с иностранцем, который воевал за Украину

Во Львове прощались с Пшемиславом Расевичем-Кучинским, солдатом из польского Гдыня. Он добровольно вступил в Интернациональный легион, чтобы бороться за независимость Украины от российских агрессоров. Перед своей смертью он выразил желание похорониться во Львове.

"Чтобы провести защитника приехали его родные, друзья, собратья, а также собралось общество Львова. Соболезнования и благодарность всей семье военного и общине города Гдыня. Светлая память", — говорится в сообщении.

Прощание с иностранцем, который воевал. Фото: ЛГС

Прощание с иностранцем, который воевал. Фото: ЛГС

Прощание с иностранцем, который воевал. Фото: ЛГС