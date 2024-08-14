Дочь Фарион начали охранять полицейские — что произошло

София Семчишин, дочь убитого языковеда Ирины Фарион. Фото: Суспільне

София Семчишин, дочь убитого языковеда Ирины Фарион, получила охрану. Меры принимаются в рамках уголовного производства, в котором она принимает участие.

Об этом в среду, 14 августа, в комментарии Суспільному сообщила представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная.

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В полиции отметили, что меры по охране принимаются в соответствии с Законом "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве".

По словам Бережной, решение об усиленных мерах безопасности принимает следствие.

"Охрану обеспечивают работники Главного управления Национальной полиции во Львовской области", — добавила она.

Напомним, покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Женщина скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там отметили, что языковеда доставили в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Галицкий районный суд Львова 26 июля избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Родители 18-летнего Зинченко раскрыли новые детали дела. Они уверяют, что их сын не причастен к этому преступлению.