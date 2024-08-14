Доньку Фаріон почали охороняти поліцейські — що сталося

Софія Семчишин, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: Суспільне

Софія Семчишин, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, отримала охорону. Заходів вживають у межах кримінального провадження, в якому вона бере участь.

Про це у середу, 14 серпня, в коментарі Суспільному повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

Читайте також:

Чому приставили охорону до доньки Фаріон

У поліції зазначили, що заходів з охорони вживають відповідно до Закону "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

За словами Бережної, рішення про посилені заходи безпеки приймає слідство.

"Охорону забезпечують працівники Головного управління Національної поліції у Львівській області", — додала вона.

Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Жінка померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Галицький районний суд Львова 26 липня обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Батьки 18-річного Зінченка розкрили нові деталі справи. Вони запевняють, що їхній син не причетний до цього злочину.