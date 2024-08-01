Вбивство Фаріон — хто успадкує квартиру мовознавиці та чи буде там музей

Донька Фаріон поділилася планами щодо квартири мовознавиці
Софія Семчишин, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, поділилася планами на майбутнє щодо квартири її матері. Є ті, хто успадкує цю нерухомість.
Про це Семчишин заявила в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний".
Хто успадкує квартиру Фаріон
Донька Фаріон зазначила, що музей у квартирі наразі створювати не планують.
За словами Семчишин, мовознавиця хотіла, щоб її квартира у Львові дісталася онукам – Еві та Дмитру.
"Мама завжди хотіла, щоб та квартира залишилася онукам — Еві та Дмитрику. Тому це квартира їхня", — відповіла донька Фаріон.
На запитання журналістки про те, як часто вона буває у квартирі після смерті матері, Семчишин відповіла, що вже була там разів п'ять.
Водночас вона наголосила, що жодного разу їй не вдалося побути у квартирі самій.
"Я чекаю цієї миті, щоб просто посидіти і віддати їй шану на самоті", — підсумувала Семчишин.
Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.
За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані із важкою вогнепальною травмою головного мозку.
Галицький районний суд Львова 26 липня обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.
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