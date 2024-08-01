Вбивство Фаріон — хто успадкує квартиру мовознавиці та чи буде там музей

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: t.me/s/irynadmytrivna

Софія Семчишин, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, поділилася планами на майбутнє щодо квартири її матері. Є ті, хто успадкує цю нерухомість.

Про це Семчишин заявила в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний".

Читайте також:

Хто успадкує квартиру Фаріон

Донька Фаріон зазначила, що музей у квартирі наразі створювати не планують.

За словами Семчишин, мовознавиця хотіла, щоб її квартира у Львові дісталася онукам – Еві та Дмитру.

"Мама завжди хотіла, щоб та квартира залишилася онукам — Еві та Дмитрику. Тому це квартира їхня", — відповіла донька Фаріон.

На запитання журналістки про те, як часто вона буває у квартирі після смерті матері, Семчишин відповіла, що вже була там разів п'ять.

Водночас вона наголосила, що жодного разу їй не вдалося побути у квартирі самій.

"Я чекаю цієї миті, щоб просто посидіти і віддати їй шану на самоті", — підсумувала Семчишин.

Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Галицький районний суд Львова 26 липня обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.