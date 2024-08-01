Убийство Фарион — кто унаследует квартиру языковеда и будет ли там музей

Языковед Ирина Фарион. Фото: t.me/s/irynadmytrivna

София Семчишин, дочь языковеда Ирины Фарион, поделилась планами на квартиру ее матери. Есть те, кто унаследует эту недвижимость.

Об этом Семчишин заявила в интервью телеканалу "Перший Західний".

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Кто унаследует квартиру Фарион

Дочь Фарион отметила, что музей в квартире создавать не планируют.

По словам Семчишин, языковед хотела, чтобы ее квартира во Львове досталась внукам — Эви и Дмитрию.

"Мама всегда хотела, чтобы та квартира осталась внукам — Эви и Диме. Поэтому это квартира их", — ответила дочь Фарион.

На вопрос журналистки о том, как часто она бывает в квартире после смерти матери, Семчишин ответила, что уже была там раз пять.

В то же время она подчеркнула, что ни разу ей не удалось побыть в квартире одной.

"Я жду этого момента, чтобы просто посидеть и отдать ей честь в одиночестве", — подытожила Семчишин.

Напомним, покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там отметили, что языковеда доставили в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Галицкий районный суд Львова 26 июля избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.