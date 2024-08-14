На Личаківському кладовищі вперше поховали іноземця, який воював за Україну

Прощання з іноземцем, який воював за Україну. Фото: ЛМР

На Личаківському кладовищу Львові вперше поховали іноземця, який загинув у російсько-українській війні. Військовий був поляком.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у середу, 14 серпня.

Читайте також:

У Львові попрощалися з іноземцем, який воював за Україну

У Львові прощалися з Пшемиславом Расевичем-Кучинським, солдатом з польського Гдиня. Він добровільно вступив до Інтернаціонального легіону, щоб боротися за незалежність України від російських агресорів. Перед своєю смертю він висловив бажання бути похованим у Львові.

"Щоб провести захисника приїхали його рідні, друзі, побратими, а також зібралася громада Львова. Співчуття та велика подяка усій родині військового та громаді міста Гдиня. Світла пам'ять", — йдеться в повідомлені.

Прощання з іноземцем, який воював за Україну. Фото: ЛМР

Прощання з іноземцем, який воював за Україну. Фото: ЛМР

Прощання з іноземцем, який воював за Україну. Фото: ЛМР