На Личаківському кладовищі вперше поховали іноземця, який воював за Україну

У Львові на Личаківському кладовищі поховали іноземця, який воював за Україну
На Личаківському кладовищу Львові вперше поховали іноземця, який загинув у російсько-українській війні. Військовий був поляком.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у середу, 14 серпня.
У Львові попрощалися з іноземцем, який воював за Україну
У Львові прощалися з Пшемиславом Расевичем-Кучинським, солдатом з польського Гдиня. Він добровільно вступив до Інтернаціонального легіону, щоб боротися за незалежність України від російських агресорів. Перед своєю смертю він висловив бажання бути похованим у Львові.
"Щоб провести захисника приїхали його рідні, друзі, побратими, а також зібралася громада Львова. Співчуття та велика подяка усій родині військового та громаді міста Гдиня. Світла пам'ять", — йдеться в повідомлені.
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