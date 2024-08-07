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На Львівщині викладачка вчиняла булінг щодо учениці — що вирішив суд

7 серпня 2024 21:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Львівщині викладачку покарали за булінг учениці
Судове засідання. Ілюстративне фото: ml.od.court.gov.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Бориславський міський суд Львівщини визнав викладачку медичного коледжу винною у вчиненні булінгу щодо 16-річної учениці. За вчинення адмінправопорушення фігурантці призначили покарання — 1700 грн штрафу.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жінка є викладачкою "Бориславського фахового медичного коледжу". У квітні 2024 року вона вчинила булінг щодо своєї 16-річної учениці під час уроку фізики.

За даними правоохоронців, жінка принижувала честь і гідність дівчини, через що та розплакалась, а викладачка не давала їй вийти з приміщення аудиторії, тримаючи за руку.

Щодо викладачки поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення булінгу.

Рішення суду

На розгляд справи у суді викладачка не прийшла, тому суд розглянув справу без її присутності. Суддя  визнала підозрювану винною та призначила їй покарання — 1700 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

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