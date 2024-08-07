На Львовщине преподавательницу наказали за буллинг ученицы

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ml.od.court.gov.ua

Бориславский городской суд Львовской области признал преподавательницу медицинского колледжа виновной в совершении буллинга в отношении 16-летней ученицы. За совершение админправонарушения фигурантке назначили наказание — 1700 грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Женщина является преподавательницей "Бориславского профессионального медицинского колледжа". В апреле 2024 года она устроила буллинг в отношении своей 16-летней ученицы во время урока физики.

По данным правоохранителей, женщина унижала честь и достоинство девушки, из-за чего та расплакалась, а преподавательница не давала ей выйти из помещения аудитории, держа за руку.

Относительно преподавательницы полиция составила протокол об админправонарушении по факту совершения буллинга.

Решение суда

На рассмотрение дела в суде преподавательница не пришла, поэтому суд рассмотрел дело без его присутствия. Судья признала подозреваемую виновной и назначила ей наказание — 1700 грн штрафа с уплатой 605 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать.