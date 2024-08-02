Виїхати за кордон за 11 тис. дол — на Львівщині викрили схему для ухилянтів

На Львівщині викрили чергову схему виїзду за кордон — "квиток" коштував 11 тис. доларів
У Львівській області викрили схему незаконного переміщення за кордон чоловіків призовного віку. Вартість таких "послуг" становила 11 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Департаменту Стратегічних Розслідувань у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.
Незаконно вивозили чоловіків за кордон
Так, двоє мешканців Львівської та Тернопільської областей організували канал переправлення військовозобовʼязаних чоловіків до країн ЄС.
За кілька днів вони розповідали про план потенційному клієнту: у визначений день організатори повинні були відвезти чоловіка до одного з пунктів пропуску у Чернівецькій області, де він міг би виїхати до сусідньої країни, не проходячи процедур контролю.
Вартість таких "послуг" з організації виїзду зловмисники встановили на рівні 11 тисяч доларів. Наразі двом зловмисникам було повідомлено про підозру.
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