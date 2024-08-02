Выехать за границу за 11 тыс. долл. — на Львовщине разоблачили схему для уклонистов

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили схему незаконного перемещения за границу мужчин призывного возраста. Стоимость таких "услуг" составила 11 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента Стратегических Расследований в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Так, двое жителей Львовской и Тернопольской областей организовали канал переправки военнообязанных мужчин в страны ЕС.

Через несколько дней они рассказывали о плане потенциальному клиенту: в определенный день организаторы должны были отвезти мужчину в один из пунктов пропуска в Черновицкой области, где он мог бы выехать в соседнюю страну, не проходя процедур контроля.

Стоимость таких "услуг" по организации выезда злоумышленники установили на уровне 11 тысяч долларов. Двум злоумышленникам было сообщено о подозрении.