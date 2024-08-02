Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове 27-летнему пациенту провели одну из самых сложных операций на сердце arrow

Во Львове 27-летнему пациенту провели одну из самых сложных операций на сердце

2 августа 2024 16:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове впервые провели уникальную операцию на сердце
Пациент и команда врачей. Фото: Львовский городской совет
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове врачи провели одно из самых сложных кардиохирургических вмешательств — операцию Дэвида. Она длилась более семи часов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 2 августа.

Читайте также:

Уникальная операция на сердце

Для того чтобы вернуть молодого человека к активной жизни, кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона объединили свои усилия с руководителем Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра.

Проблемы с сердцем 27-летнего Богдана Цаль из Луцка впервые были обнаружены четыре года назад во время медицинского обследования. Тогда врачи пришли к выводу, что хирургическое вмешательство не нужно, и предложили медикаментозную терапию, посоветовав Богдану отказаться от бега, который был его любимым хобби. В начале года здоровье молодого человека резко ухудшилось.

"Началось все с сильной боли в горле. Сначала подумал, что подхватил простуду, но никакое лекарство мне не помогало. А впоследствии к этому симптому добавилась одышка и стало тяжело ходить. Поэтому я обратился к врачу", — рассказал пациент.

После медицинского осмотра в Луцке пациента направили во Львов для дальнейшего обследования кардиохирургами в больнице святого Пантелеймона. Там была обнаружена недостаточность аортального клапана, возникшая из-за аневризма аорты. Это заболевание приводит к частичному неплотному смыканию клапана, что в свою очередь вызывает перегрузку левого желудочка и тяжелую аортальную недостаточность.

Чтобы спасти жизнь пациента, единственным выходом было хирургическое вмешательство. С учетом возраста Богдана и его активного образа жизни, оптимальным решением оказалась операция Дэвида. Это очень сложное хирургическое вмешательство, при котором поврежденный клапан реконструируют, вместо того чтобы заменить его на искусственный. Поскольку львовские специалисты еще не имели опыта проведения подобной операции, в команду был привлечен эксперт с большим опытом в этой сфере. Этим специалистом стал Андрей Кланца, директор Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра.

"Сначала мы заменили корень аорты, где образовалась аневризма, и установили протез аорты. Уже потом принялись за реконструкцию поврежденного клапана сердца. Нам нужно было сохранить его геометрию, правильно разместить и вшить коронарные артерии. Технически это вмешательство считается самым сложным в кардиохирургии. Легче поставить искусственный клапан, но таким пациентам приходится принимать кроворазжижающие препараты пожизненно. А собственный клапан – это всегда лучше, это активная жизнь. Мы хотели, чтобы парень смог вернуться к жизни без ограничений. Поэтому и выбрали клапаносберегающую операцию", — заявил руководитель Центра сердца и сосудов больницы святого Пантелеймона Роман Домашич.

Операция длилась семь часов и завершилась успешно. Через десять дней после этого сложного вмешательства пациент отправился домой. Сейчас Богдан стремится как можно быстрее восстановиться, чтобы снова вернуться к активному образу жизни и наслаждаться бегом.

Также важные новости дня по теме:

больницы здоровье Львов Львовская область операция врачи кардиолог сердце

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:35 Украину накроет циклон — синоптики перечислили области, где завтра резко испортится погода

17:33 На Львовщине разоблачили очередную схему выезда за границу — "билет" стоил 11 тыс. долларов

17:32 На трассе Одесса — Рени значительные пробки — ситуация с выездом заграницу сегодня вечером

17:32 Кабмин выделяет более 26 миллионов гривен на компенсации за бесплатное размещение переселенцев

17:23 Штрафы до 100 миллионов и санкции — власти Киева хотят усилить наказание за уничтожение наследия

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

17:13 Новый герб на Родине-матери за 23 млн гривен начал ржаветь — известна причина

17:12 СБУ объявила подозрение главе "таможни ДНР", который обеспечивает перекидывание танков в Украину

16:51 На Тернопольщине работники ТЦК похищали мужчин и требовали поборы через побои

16:50 Ожидаемая поставка насосов в Одессу для подготовки нового отопительного сезона

16:44 Новые правила мобилизации — какие штрафы грозят женщинам за нарушение правил учета

17:35 Украину накроет циклон — синоптики перечислили области, где завтра резко испортится погода

17:33 На Львовщине разоблачили очередную схему выезда за границу — "билет" стоил 11 тыс. долларов

17:32 На трассе Одесса — Рени значительные пробки — ситуация с выездом заграницу сегодня вечером

17:32 Кабмин выделяет более 26 миллионов гривен на компенсации за бесплатное размещение переселенцев

17:23 Штрафы до 100 миллионов и санкции — власти Киева хотят усилить наказание за уничтожение наследия

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

17:13 Новый герб на Родине-матери за 23 млн гривен начал ржаветь — известна причина

17:12 СБУ объявила подозрение главе "таможни ДНР", который обеспечивает перекидывание танков в Украину

16:51 На Тернопольщине работники ТЦК похищали мужчин и требовали поборы через побои

16:50 Ожидаемая поставка насосов в Одессу для подготовки нового отопительного сезона

16:44 Новые правила мобилизации — какие штрафы грозят женщинам за нарушение правил учета

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе