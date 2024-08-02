Во Львове впервые провели уникальную операцию на сердце

Пациент и команда врачей. Фото: Львовский городской совет

Во Львове врачи провели одно из самых сложных кардиохирургических вмешательств — операцию Дэвида. Она длилась более семи часов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 2 августа.

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Уникальная операция на сердце

Для того чтобы вернуть молодого человека к активной жизни, кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона объединили свои усилия с руководителем Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра.

Проблемы с сердцем 27-летнего Богдана Цаль из Луцка впервые были обнаружены четыре года назад во время медицинского обследования. Тогда врачи пришли к выводу, что хирургическое вмешательство не нужно, и предложили медикаментозную терапию, посоветовав Богдану отказаться от бега, который был его любимым хобби. В начале года здоровье молодого человека резко ухудшилось.

"Началось все с сильной боли в горле. Сначала подумал, что подхватил простуду, но никакое лекарство мне не помогало. А впоследствии к этому симптому добавилась одышка и стало тяжело ходить. Поэтому я обратился к врачу", — рассказал пациент.

После медицинского осмотра в Луцке пациента направили во Львов для дальнейшего обследования кардиохирургами в больнице святого Пантелеймона. Там была обнаружена недостаточность аортального клапана, возникшая из-за аневризма аорты. Это заболевание приводит к частичному неплотному смыканию клапана, что в свою очередь вызывает перегрузку левого желудочка и тяжелую аортальную недостаточность.

Чтобы спасти жизнь пациента, единственным выходом было хирургическое вмешательство. С учетом возраста Богдана и его активного образа жизни, оптимальным решением оказалась операция Дэвида. Это очень сложное хирургическое вмешательство, при котором поврежденный клапан реконструируют, вместо того чтобы заменить его на искусственный. Поскольку львовские специалисты еще не имели опыта проведения подобной операции, в команду был привлечен эксперт с большим опытом в этой сфере. Этим специалистом стал Андрей Кланца, директор Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра.

"Сначала мы заменили корень аорты, где образовалась аневризма, и установили протез аорты. Уже потом принялись за реконструкцию поврежденного клапана сердца. Нам нужно было сохранить его геометрию, правильно разместить и вшить коронарные артерии. Технически это вмешательство считается самым сложным в кардиохирургии. Легче поставить искусственный клапан, но таким пациентам приходится принимать кроворазжижающие препараты пожизненно. А собственный клапан – это всегда лучше, это активная жизнь. Мы хотели, чтобы парень смог вернуться к жизни без ограничений. Поэтому и выбрали клапаносберегающую операцию", — заявил руководитель Центра сердца и сосудов больницы святого Пантелеймона Роман Домашич.

Операция длилась семь часов и завершилась успешно. Через десять дней после этого сложного вмешательства пациент отправился домой. Сейчас Богдан стремится как можно быстрее восстановиться, чтобы снова вернуться к активному образу жизни и наслаждаться бегом.