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У Львові 27-річному пацієнту провели одну з найскладніших операцій на серці

2 серпня 2024 16:39
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Львові вперше провели унікальну операцію на серці
Пацієнт та команда лікарів. Фото: Львівська міська рада
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові лікарі провели одне з найскладніших кардіохірургічних втручань — операцію Девіда. Вона тривала понад сім годин.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 2 серпня.

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Для того, щоб повернути молодого чоловіка до активного життя, кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона об'єднали свої зусилля з керівником Хмельницького обласного серцево-судинного центру.

Проблеми із серцем у 27-річного Богдана Цаль з Луцька вперше були виявлені чотири роки тому під час медичного обстеження. Тоді лікарі дійшли висновку, що хірургічне втручання не є необхідним, і запропонували медикаментозну терапію, порадивши Богдану відмовитися від бігу, який був його улюбленим хобі. На початку року здоров’я молодого чоловіка різко погіршилося.

"Почалося все з сильного болю у горлі. Спершу подумав, що підхопив застуду, але жодні ліки мені не допомагали. А згодом до цього симптому додалася задишка і стало важко ходити. Тож я звернувся до лікаря", — розповів пацієнт.

Після медичного огляду у Луцьку, пацієнта направили до Львова для подальшого обстеження кардіохірургами в лікарні святого Пантелеймона. Там було виявлено недостатність аортального клапана, яка виникла через аневризму аорти. Це захворювання призводить до часткового нещільного змикання клапана, що в свою чергу викликає перевантаження лівого шлуночка і важку аортальну недостатність.

Щоб врятувати життя пацієнта, єдиним виходом було хірургічне втручання. З урахуванням віку Богдана і його активного способу життя найоптимальнішим рішенням виявилася операція Девіда. Це надзвичайно складне хірургічне втручання, за якого пошкоджений клапан реконструюють, замість того щоб замінити його на штучний. Оскільки львівські фахівці ще не мали досвіду проведення подібної операції, до команди було залучено експерта з великим досвідом в цій сфері. Цим спеціалістом став Андрій Кланца, директор Хмельницького обласного серцево-судинного центру. 

"Спершу ми замінили корінь аорти, де утворилася аневризма, та встановили протез аорти. Вже потім взялися за реконструкцію пошкодженого клапана серця. Нам потрібно було зберегти його геометрію, правильно розмістити та вшити коронарні артерії. Технічно це втручання вважається найскладнішим в кардіохірургії. Легше поставити штучний клапан, але таким пацієнтам доводиться пожиттєво приймати кроворозріджуючі препарати. А власний клапан — це завжди краще, це активне життя. Ми хотіли, щоби хлопець зміг повернутися до життя без обмежень. Тому й обрали клапанозберігаючу операцію", — заявив керівник Центру серця та судин лікарні святого Пантелеймона Роман Домашич.

Операція тривала сім годин і завершилась успішно. Через десять днів після цього складного втручання пацієнт вже вирушив додому. Нині Богдан прагне якнайшвидше відновитися, щоб знову повернутися до активного способу життя та насолоджуватися бігом.

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