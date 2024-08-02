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У Львові в двох парках штрафуватимуть власників собак — які умови вигулу

2 серпня 2024 15:56
Галина Шподарева - редактор
У Львові посилили правила вигулу собак у двох парках
Dog-парк у Львові. Фото: Львівська міська рада
Галина Шподарева - редактор

У Львові працівникам найбільших парків дозволили складати протоколи на порушників правил вигулу собак. Йдеться про парки "Знесіння" та Стрийський. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 2 серпня. 

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Допис Львівської міськради. Фото: скриншот

Де львівським собаківникам можуть виписати штраф

Працівники парку "Знесіння" і Стрийського парку отримали повноваження складати протоколи про адміністративне порушення у разі виявлення на території своїх парків осіб, які порушують правила вигулу собак. Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет ЛМР.

За що можна отримати штраф 

Йдеться зокрема про вигул собак без намордника, нашийника і повідця, а також у разі неприбирання за чотирилапими

"Основним, хто має право складати такі протоколи залишається, все ж таки ЛКП "Муніципальна варта". Та, зважаючи на великі території парків, де вигулюють собак з порушеннями, ми розширюємо перелік ЛКП, які матимуть право складати протоколи щодо недотримання правил вигулу собак", — зазначили у Львівській міськраді.

У міськраді попередили, що до складних викликів можуть залучати й поліцію.  

Випадки укусів тварин у Львові

За даними управління охорони здоров’я Львівської міської ради, кількість випадків укусів тварин у місті зростає. Так, якщо за весь 2023 рік було 569 звернень щодо укусів. То за перше півріччя цього року до медиків вже звернувся 851 постраждалий. З них 194 — це діти.

За період 2023 року і першу половину 2024 року фахівці ЛКП "Муніципальна варта" склали 481 протокол щодо порушень правил вигулу собак у Львові.

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