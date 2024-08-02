Во Львове ужесточили правила выгула собак в двух парках

Dog-парк во Львове. Фото: Львовский городской совет

Во Львове работникам самых больших парков разрешили составлять протоколы на нарушителей правил выгула собак. Речь идет о парках "Вознесение" и Стрыйском.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 2 августа.

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Где львовским собаководам могут выписать штраф

Сотрудники парка "Вознесение" и Стрыйского парка получили полномочия составлять протоколы об административном нарушении в случае обнаружения на территории своих парков лиц, нарушающих правила выгула собак. Соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет Львовского горсовета.

За что можно получить штраф

Речь идет в частности о выгуле собак без намордника, ошейника и поводка, а также в случае неуборки за четырехлапыми.

"Основным, кто имеет право составлять такие протоколы остается, все же ЛКП "Муниципальная стража". Но, учитывая большие территории парков, где выгуливают собак с нарушениями, мы расширяем перечень ЛКП, которые будут иметь право составлять протоколы по несоблюдению правил выгула собак" , — отметили во Львовском горсовете.

В горсовете предупредили, что к вызовам в сложных случаях сложных могут привлекать и полицию.

Случаи укусов животных во Львове.

По данным управления здравоохранения Львовского городского совета, количество случаев укусов животных в городе растет. Так, если за весь 2023 год было 569 обращений по поводу укусов. Так, за первое полугодие этого года к медикам уже обратился 851 пострадавший. Из них 194 — это дети.

За период 2023 года и первую половину 2024 года специалисты ЛКП "Муниципальная стража" составили 481 протокол о нарушениях правил выгула собак во Львове.