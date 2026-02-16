Переправлення військовозобов’язаних за кордон — яку схема організував житель Львівщини

Операція із затримання організатора схеми. Фото: прокуратура

На Львівщині викрито черговий канал переправлення військовозобов’язаних за кордон. Його організував 30-річний мешканець Львівської громади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру у понеділок, 16 лютого.

Реклама

Читайте також:

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Переправлення військовозобов’язаних за кордон — деталі схеми

За свої послуги організатор схеми брав 13 тис. доларів. Клієнтам спершу необхідно було прибути у Закарпатську область. Це можна було зробити самостійно або за 700 доларів, уникаючи блокпостів.

"Далі необхідно буде очікувати в готелі і у слушний час його (клієнта — ред.) доставлять до держкордону. Там він мав отримати інструкції щодо маршруту і пішки перейти на територію Угорщини поза пунктами пропуску", — йдеться в повідомленні.

"Переправника" затримали на одній із АЗС у Винниках відразу після отримання обумовленої суми коштів. Йому оголошено підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через держкордон України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителі Львівщини планували доправити військовозобов'язаного до Молдови на човні.

Також нещодавно на Київщині викрили депутата, який допомагав знімати з розшуку ухилянтів.