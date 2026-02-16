Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине разоблачили канал побега за границу — как все было

На Львовщине разоблачили канал побега за границу — как все было

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:06
Переправка военнообязанных за границу — какую схему организовал житель Львовщины
Операция по задержанию организатора схемы. Фото: прокуратура

На Львовщине разоблачен очередной канал переправки военнообязанных за границу. Его организовал 30-летний житель Львовской общины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру в понедельник, 16 февраля.

Реклама
Читайте также:
прокуратура
Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Переправка военнообязанных за границу — детали схемы

За свои услуги организатор схемы брал 13 тыс. долларов. Клиентам сначала необходимо было прибыть в Закарпатскую область. Это можно было сделать самостоятельно или за 700 долларов, избегая блокпостов.

"Далее необходимо будет ожидать в гостинице и в удобное время его (клиента — ред.) доставят к госгранице. Там он должен был получить инструкции по маршруту и пешком перейти на территорию Венгрии вне пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

"Переправщика" задержали на одной из АЗС в Винниках сразу после получения оговоренной суммы средств. Ему объявлено подозрение в содействии в незаконной переправке лица через госграницу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Львовщины планировали доставить военнообязанного в Молдову на лодке.

Также недавно на Киевщине разоблачили депутата, который помогал снимать с розыска уклонистов.

граница Львовская область Закарпатье мобилизация военнообязанные уклонисты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации