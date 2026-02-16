Переправка военнообязанных за границу — какую схему организовал житель Львовщины

На Львовщине разоблачили канал побега за границу — как все было
На Львовщине разоблачен очередной канал переправки военнообязанных за границу. Его организовал 30-летний житель Львовской общины.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру в понедельник, 16 февраля.
Переправка военнообязанных за границу — детали схемы
За свои услуги организатор схемы брал 13 тыс. долларов. Клиентам сначала необходимо было прибыть в Закарпатскую область. Это можно было сделать самостоятельно или за 700 долларов, избегая блокпостов.
"Далее необходимо будет ожидать в гостинице и в удобное время его (клиента — ред.) доставят к госгранице. Там он должен был получить инструкции по маршруту и пешком перейти на территорию Венгрии вне пунктов пропуска", — говорится в сообщении.
"Переправщика" задержали на одной из АЗС в Винниках сразу после получения оговоренной суммы средств. Ему объявлено подозрение в содействии в незаконной переправке лица через госграницу Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Львовщины планировали доставить военнообязанного в Молдову на лодке.
Также недавно на Киевщине разоблачили депутата, который помогал снимать с розыска уклонистов.
Читайте Новини.LIVE!