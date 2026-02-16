Переправка военнообязанных за границу — какую схему организовал житель Львовщины

Операция по задержанию организатора схемы. Фото: прокуратура

На Львовщине разоблачен очередной канал переправки военнообязанных за границу. Его организовал 30-летний житель Львовской общины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру в понедельник, 16 февраля.

Сообщение прокуратуры.

Переправка военнообязанных за границу — детали схемы

За свои услуги организатор схемы брал 13 тыс. долларов. Клиентам сначала необходимо было прибыть в Закарпатскую область. Это можно было сделать самостоятельно или за 700 долларов, избегая блокпостов.

"Далее необходимо будет ожидать в гостинице и в удобное время его (клиента — ред.) доставят к госгранице. Там он должен был получить инструкции по маршруту и пешком перейти на территорию Венгрии вне пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

"Переправщика" задержали на одной из АЗС в Винниках сразу после получения оговоренной суммы средств. Ему объявлено подозрение в содействии в незаконной переправке лица через госграницу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Львовщины планировали доставить военнообязанного в Молдову на лодке.

Также недавно на Киевщине разоблачили депутата, который помогал снимать с розыска уклонистов.