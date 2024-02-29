На Львівщині викрили на хабарі начальницю міграційної служби — яке покарання призначив суд
У Львівській області на корупції викрили начальницю Жидачівського відділу Головного управління Державної міграційної служби. Вона пропонувала позачергове виготовлення закордонних паспортів за хабар.
Про це пише ZAXID.NET.
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Відомо, що протягом грудня 2022 року-січня 2023 року Світлана Романик брала хабарі за позачергове прийняття документів громадян для закордонних паспортів та їх швидке виготовлення.
Вона обіцяла вплинути на головних спеціалістів Жидачівського відділу міграційної служби.
У вироку суду йдеться, що зафіксовано чотири факти передачі хабарів посадовиці на загальну суму 13 тис. гривень.
Під час суду вона визнала свою провину, їй призначили 42,5 тис. гривень штрафу. Водночас в неї залишилося право працювати далі на займаній посаді.
Нагадаємо, в Одесі викрили посадовицю митниці, яка систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів.
Також ми писали, що у Києві затримали посадовця Укрнафти, який вимагав хабар у розмірі 160 тис. гривень.
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