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На Львівщині викрили на хабарі начальницю міграційної служби — яке покарання призначив суд

29 лютого 2024 16:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині викрили на хабарі начальницю міграційної служби — яке покарання призначив суд
Суд виносить вирок. Ілюстративне фото: insight-ukraine.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області на корупції викрили начальницю Жидачівського відділу Головного управління Державної міграційної служби. Вона пропонувала позачергове виготовлення закордонних паспортів за хабар.

Про це пише ZAXID.NET.

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Відомо, що протягом грудня 2022 року-січня 2023 року Світлана Романик брала хабарі за позачергове прийняття документів громадян для закордонних паспортів та їх швидке виготовлення.

Вона обіцяла вплинути на головних спеціалістів Жидачівського відділу міграційної служби. 

У вироку суду йдеться, що зафіксовано чотири факти передачі хабарів посадовиці на загальну суму 13 тис. гривень.

Під час суду вона визнала свою провину, їй призначили 42,5 тис. гривень штрафу. Водночас в неї залишилося право працювати далі на займаній посаді.

Нагадаємо, в Одесі викрили посадовицю митниці, яка систематично вимагала хабарі за безперешкодне митне оформлення автомобілів.

Також ми писали, що у Києві затримали посадовця Укрнафти, який вимагав хабар у розмірі 160 тис. гривень

корупція
хабар
Митна служба
Львівська область
митниця

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