На Львовщине разоблачили на взятке начальницу миграционной службы — какое наказание назначил суд
Во Львовской области на коррупции разоблачили начальницу Жидачевского отдела Главного управления Государственной миграционной службы. Она предлагала внеочередное изготовление загранпаспортов за взятку.
Об этом пишет ZAXID.NET.
Судили начальника ГМС во Львовской области
Известно, что в течение декабря 2022-января 2023 Светлана Романик брала взятки за внеочередное принятие документов граждан для загранпаспортов и их быстрое изготовление.
Она обещала повлиять на главных специалистов Жидачевского отдела миграционной службы.
В приговоре суда говорится, что зафиксировано четыре факта передачи взяток должностной лицу на общую сумму 13 тыс. гривен.
Во время суда она признала свою вину, ей назначили 42,5 тыс. гривен штрафа. В то же время у нее осталось право работать дальше на занимаемой должности.
Напомним, в Одессе разоблачили чиновницу таможни, которая систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.
Также мы писали, что в Киеве задержали чиновника Укрнафты, требовавшего взятку в размере 160 тыс. гривен.
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