На Львовщине разоблачили на взятке начальницу миграционной службы — какое наказание назначил суд

Суд выносит приговор. Иллюстративное фото: insight-ukraine.org

Во Львовской области на коррупции разоблачили начальницу Жидачевского отдела Главного управления Государственной миграционной службы. Она предлагала внеочередное изготовление загранпаспортов за взятку.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Известно, что в течение декабря 2022-января 2023 Светлана Романик брала взятки за внеочередное принятие документов граждан для загранпаспортов и их быстрое изготовление.

Она обещала повлиять на главных специалистов Жидачевского отдела миграционной службы.

В приговоре суда говорится, что зафиксировано четыре факта передачи взяток должностной лицу на общую сумму 13 тыс. гривен.

Во время суда она признала свою вину, ей назначили 42,5 тыс. гривен штрафа. В то же время у нее осталось право работать дальше на занимаемой должности.

Напомним, в Одессе разоблачили чиновницу таможни, которая систематически требовала взятки за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.

Также мы писали, что в Киеве задержали чиновника Укрнафты, требовавшего взятку в размере 160 тыс. гривен.