Затримано організатора масштабного наркобізнесу на Львівщині з мільйонними оборотами

На Львівщині викрили нарколабораторію з мільйонними доходами
На Львівщині правоохоронці припинили діяльність лабораторії, де виготовляли близько 40 кг психотропів на місяць. Прибуток за цей же період складав 16 млн грн. Наркобізнес організував 34-річний уродженець Маріуполя.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 8 липня.
Організація наркобізнесу на Львівщині
За даними слідства, 34-річний організатор наркобізнесу, уродженець Маріуполя, розбирався у синтезі хімічних сполук. Під приміщення лабораторії чоловік орендував гаражні приміщення на Дрогобиччині та облаштував там лабораторії з виготовлення психотропної речовини PVP.
"Робочі місця були оснащені спеціальним обладнанням та інструментами. Прекурсори, з яких вироблявся психотроп, фігуранту доставляли поштою. Надалі готовий продукт у формі так званих "мастеркладів" збували на території Західної України", — розповіли в прокуратурі.
В цих нарколабораторіях у промислових масштабах виготовлялося близько 40 кг психотропного препарату PVP. За попередньою інформацією, щомісячний прибуток становив понад 16 млн грн.
Результат обшуків нарколабораторії
Під час обшуків гаражних приміщень, за місцем проживання, а також в автомобілі підозрюваного виявлено та вилучено прекурсори, засоби та обладнання для виготовлення наркотику, електронні ваги, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, психотропна речовина у кристалічному та у рідкому стані, а також інші наркотичні засоби.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Організатору наркобізнесу інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах та незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини з метою збуту.
Встановлюються коло причетних осіб та зв'язки затриманого.
Нагадаємо, раніше у Львівській області правоохоронці викрили наркоділків, які розповсюджували "канабіс" та "амфетамін".
У Києві затримали чоловіка за підозрою в збуті психотропних речовин Оболонському районі: вилучили 41 пакунок заборонених речовин.
Також ми писали, що шістьох мешканців Первомайського району Миколаївщини будуть судити за організацію схеми збуту наркотиків, зброї та вибухових пристроїв: чоловіки діяли по всій території України.
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