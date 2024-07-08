Задержан организатор масштабного наркобизнеса на Львовщине с миллионными оборотами

Изъятие вещественных доказательств в нарколаборатории на Львовщине. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области правоохранители прекратили деятельность лаборатории, где изготовляли около 40 кг психотропов в месяц. Прибыль за этот же период составляла 16 млн грн. Наркобизнес организовал 34-летний уроженец Мариуполя.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 8 июля.

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По данным следствия, 34-летний организатор наркобизнеса, уроженец Мариуполя, разбирался в синтезе химических соединений. Под помещение лаборатории мужчина арендовал гаражные помещения в Дрогобычском районе и обустроил там лаборатории по изготовлению психотропного вещества PVP.

"Рабочие места были оснащены специальным оборудованием и инструментами. Прекурсоры, из которых производился психотроп, фигуранту доставляли по почте. В дальнейшем готовый продукт в форме так называемых "мастеркладов" сбывали на территории Западной Украины", — рассказали в прокуратуре.

В этих нарколабораториях в промышленных масштабах изготавливалось около 40 кг психотропного препарата PVP. По предварительной информации, ежемесячная прибыль составляла более 16 млн грн.

Изъятые вещдоки во время обыска в нарколаборатории. Фото: Львовская областная прокуратура

Результат обысков нарколаборатории

Во время обысков гаражных помещений, по месту жительства, а также в автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты прекурсоры, средства и оборудование для изготовления наркотика, электронные весы, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, психотропное вещество в кристаллическом и в жидком состоянии, а также другие наркотические средства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Организатору наркобизнеса инкриминируют незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах и незаконное приобретение и хранение прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропного вещества с целью сбыта.

Устанавливаются круг причастных лиц и связи задержанного.

Напомним, ранее во Львовской области правоохранители разоблачили наркодельцов, распространявших "каннабис" и "амфетамин".

В Киеве задержали мужчину по подозрению в сбыте психотропных веществ в Оболонском районе: изъяли 41 пакет запрещенных веществ.

Также мы писали, что шестеро жителей Первомайского района Николаевщины будут судить за организацию схемы сбыта наркотиков, оружия и взрывных устройств: мужчины действовали по всей территории Украины.