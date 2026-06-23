На Львівщині викрили схему з соцвиплатами на 41 млн грн

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: прокуратура Львівщини

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

На Львівщині правоохоронці викрили колишніх посадовиць Дрогобицької районної державної адміністрації, яких підозрюють у масштабному привласненні бюджетних коштів через незаконне нарахування соціальних виплат. За даними слідства, внаслідок оборудки державі завдано збитків майже на 41 млн грн.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Новини.LIVE.

Як працювала схема з незаконними соцвиплатами

Слідчі встановили, що колишні посадовиці вносили до офіційних документів неправдиві відомості про громадян, які нібито мали право на отримання соціальної допомоги. Надалі ці дані скеровувалися до банківських установ, після чого кошти перераховувалися особам, які фактично не мали законних підстав для отримання виплат. За попередніми підрахунками, з січня 2020 року по березень 2024 року незаконні соціальні виплати отримали 47 жінок.

Правоохоронці. Фото: Нацполіція

Двом колишнім посадовицям уже повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану. Крім того, про підозру оголосили ще одній експосадовиці, яку слідство вважає пособницею у незаконному оформленні соцвиплат для дев’яти осіб.

У поліції також нагадали, що дві основні фігурантки вже є обвинуваченими в іншому кримінальному провадженні, де державі було завдано понад 8,5 млн грн збитків. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Досудове розслідування триває.

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