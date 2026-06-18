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Головна Львів Утеча з України за 13,5 тисячі доларів: суд виніс вирок переправнику

Утеча з України за 13,5 тисячі доларів: суд виніс вирок переправнику

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 03:32
Утеча з України за 13,5 тисячі доларів: суд виніс вирок переправнику
Затримання переправника. Фото: СБУ

Житель Стрия Львівської області організував схему переправлення. Фігурант допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за межі України. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 15 червня повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства 30-річний ділок за гроші обіцяв військовозобов'язаним безперешкодний перетин державного кордону поза пунктами пропуску й без документів, що надавали право на виїзд. "Мандрівка за кордон" коштувала 13,5 тисячі доларів. Ділок спіймався на гарячому у квітні минулого року: чоловіка затримали, щойно він отримав хабар.

Затримання переправника
Затримання чоловіка, який організував схему переправлення. Фото: СБУ

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним в організації незаконного переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, — Ред.). Суд призначив йому три з половиною роки в'язниці. Крім того, у засудженого конфіскують майно.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області повідомляв, що директор приватної компанії під час будівництва мосту привласнив кошти. Міська рада зазнала збитків на понад 215 тисяч гривень. Порушника судитимуть.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що у Львові викладач фахового коледжу організував схему ухилення від мобілізації. За хабарі він допомагав абітурієнтам призовного віку отримати відстрочку. Справу вже скерували до суду.

суд мобілізація судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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