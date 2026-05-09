Викладач допомагав чоловікам уникати призову: відповість перед судом

Викладач вишу.

У Львові викладач фахового коледжу одного з університетів організував схему ухилення від мобілізації. Чоловік за хабарі забезпечував абітурієнтів призовного віку відстрочкою. Його судитимуть.

Про це 30 квітня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант обіцяв за гроші вплинути на приймальну комісію вишу, щоб конкретного вступника зарахували на денну форму навчання. "Клієнтами" ставали чоловіки віком від 25 років. Завдяки вступу до вишу вони отримували відстрочку й ухилялися від мобілізації. "Допомога" одному з абітурієнтів коштувала 12 тисяч гривень.

Надалі викладач надавав своїм підопічним підтримку: за гроші вони без відвідування навчального закладу успішно складали екзамени й іспити, тому уникали відрахування та тривалий час користувалися відстрочкою.

Фігуранта затримали, коли він отримав повну суму оплати від абітурієнта.

Яке покарання загрожує викладачу

До суду скерували справу за фактом вимагання й одержання хабара за вплив на рішення того, хто виконує функції держави (частина третя статті 269-2 Кримінального кодексу України, — Ред.). Максимальним покаранням за такий злочин є від трьох до восьми років в'язниці та конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру повідомляв, що у Львові лікарка-алерголог вимагала в чоловіка призовного віку гроші за встановлення інвалідності. Жінку засудили до трьох років ув'язнення та конфіскації майна. Адвокатам оскаржити цей вирок не вдалося.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що в Бориславі на Львівщині військовозобов'яний після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Порушення чоловік скоїв, перебуваючи на іспитовому строку за крадіжку. Суд призначив йому понад п'ять років позбавлення волі.