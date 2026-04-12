Жителя Львівщини засудили за ухилення від призову

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: кадр із відео

Житель Борислава Львівської області ухилився від військового призову. Підстав для уникнення служби чоловік не мав. За вчинене він кілька років проведе у в'язниці.

Про це 7 квітня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у червні 2024 року 40-річний військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним. Зокрема, чоловік міг служити у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. Попри рішення комісії, фігурант отримувати повістку не схотів і не прибув у визначену дату до військкомату.

Під час вчинення цього порушення він уже перебував на іспитовому строку, тому що раніше скоїв крадіжку.

Рішення суду

За сукупністю вироків порушника засудили до п'яти років і місяця в'язниці. Зокрема, у цей термін включили частину строку, яку чоловік не відбув за крадіжку. Вирок набуде чинності за 30 днів від дня проголошення. Наразі засуджений ще може оскаржити судове рішення. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

Читайте також:

