Жителя Львовщины осудили за уклонение от призыва

Житель Борислава Львовской области уклонился от военного призыва. Оснований для избежания службы мужчина не имел. За совершенное он несколько лет проведет в тюрьме.

Об этом 7 апреля сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в июне 2024 года 40-летний военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным. В частности, мужчина мог служить в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны. Несмотря на решение комиссии, фигурант получать повестку не захотел и не прибыл в определенную дату в военкомат.

Во время совершения этого нарушения он уже находился на испытательном сроке, потому что ранее совершил кражу.

Решение суда

По совокупности приговоров нарушителя приговорили к пяти годам и месяцу тюрьмы. В частности, в этот срок включили часть срока, которую мужчина не отбыл за кражу. Приговор вступит в силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент осужденный еще может обжаловать судебное решение. В таком случае дело рассмотрит апелляционный суд.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщал, что подозреваемому в убийстве работника ТЦК и СП во Львове избрали меру пресечения. Мужчина будет находиться под стражей до 31 мая. Выйти на свободу под залог он не может.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что 42-летний житель Львовщины безосновательно уклонился от службы. Мужчина не имел ни отсрочки, ни бронирования и не предоставил никаких доказательств того, что имеет проблемы со здоровьем. Суд назначил ему три года заключения.