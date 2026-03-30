Пригодного к службе осудили за уклонение от призыва

В Самборе Львовской области 42-летний военнообязанный уклонился от призыва на военную службу. Оснований для отсрочки или бронирования мужчина не имел. За совершенное он ближайшие годы проведет в тюрьме.

Об этом в среду, 25 марта, сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в марте 2024 года фигурант прошел ВВК — его признали пригодным к службе. В дальнейшем мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. В определенную дату военнообязанный в военкомат не пришел.

Решение суда

Обвиняемый объяснил, что не явился в ТЦК и СП, потому что имеет неудовлетворительное состояние здоровья и инвалидность, но никаких доказательств этого не предоставил.

"На момент рассмотрения дела он не имел действующего статуса лица с инвалидностью... Оснований для освобождения от военной службы не было", — отметили в прокуратуре.

Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит апелляционный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Теруправление ГБР во Львове сообщал, что военнослужащий РТЦК и СП избил 56-летнего мужчину. За это ему грозит до 12 лет заключения. Дело направили в суд.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что во Львове избрали меру пресечения военнослужащему. Мужчина устроил стрельбу и препятствовал работе представителей ТЦК и СП, которые пытались мобилизовать его брата. До 12 мая нарушитель будет находиться под стражей.