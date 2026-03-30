Придатного до служби засудили за ухилення від призову

Суддівський молоток і військовослужбовці. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Самборі Львівської області 42-річний військовозобов'язаний ухилився від призову на військову службу. Підстав для відстрочки чи бронювання чоловік не мав. За вчинене він найближчі роки проведе у в'язниці.

Про це в середу, 25 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у березні 2024 року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до служби. У подальшому чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини. У визначену дата військовозобов'язаний до військкомату не прийшов.

Рішення суду

Обвинувачений пояснив, що не з'явився до ТЦК та СП, тому що має незадовільний стан здоров'я й інвалідність, але жодних доказів цього не надав.

"На момент розгляду справи він не мав чинного статусу особи з інвалідністю... Підстав для звільнення від військової служби не було", — зазначили у прокуратури.

Порушника засудили до трьох років позбавлення волі. Вирок уподовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

