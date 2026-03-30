Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Придатного до служби засудили за ухилення від призову

Придатного до служби засудили за ухилення від призову

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 03:32
Придатного до служби засудили за ухилення від призову
Суддівський молоток і військовослужбовці. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Самборі Львівської області 42-річний військовозобов'язаний ухилився від призову на військову службу. Підстав для відстрочки чи бронювання чоловік не мав. За вчинене він найближчі роки проведе у в'язниці.

Про це в середу, 25 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, у березні 2024 року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до служби. У подальшому чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини. У визначену дата військовозобов'язаний до військкомату не прийшов.

Рішення суду 

Обвинувачений пояснив, що не з'явився до ТЦК та СП, тому що має незадовільний стан здоров'я й інвалідність, але жодних доказів цього не надав. 

"На момент розгляду справи він не мав чинного статусу особи з інвалідністю... Підстав для звільнення від військової служби не було", — зазначили у прокуратури. 

Порушника засудили до трьох років позбавлення волі. Вирок уподовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Теруправління ДБР у Львові повідомляв, що військовослужбовець РТЦК та СП побив 56-річного чоловіка. За це йому загрожує до 12 років ув'язнення. Справу скерували до суду.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що у Львові обрали запобіжний захід військовослужбовцю. Чоловік влаштував стрілянину й перешкоджав роботі представників ТЦК та СП, які намагалися мобілізувати його брата. До 12 травня порушник перебуватиме під вартою.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації