Главная Львов Преподаватель помогал мужчинам избегать призыва: ответит перед судом

Дата публикации 9 мая 2026 03:32
Преподаватель вуза. Фото иллюстративное: pexels.com

Во Львове преподаватель профессионального колледжа одного из университетов организовал схему уклонения от мобилизации. Мужчина за взятки обеспечивал абитуриентов призывного возраста отсрочкой. Его будут судить.

Об этом 30 апреля сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант обещал за деньги повлиять на приемную комиссию вуза, чтобы конкретного абитуриента зачислили на дневную форму обучения. "Клиентами" становились мужчины в возрасте от 25 лет. Благодаря поступлению в вуз они получали отсрочку и уклонялись от мобилизации. "Помощь" одному из абитуриентов стоила 12 тысяч гривен.

В дальнейшем преподаватель оказывал своим подопечным поддержку: за деньги они без посещения учебного заведения успешно сдавали экзамены и зачеты, поэтому избегали отчисления и длительное время пользовались отсрочкой.

Фигуранта задержали, когда он получил полную сумму оплаты от абитуриента.

Читайте также:

Какое наказание грозит преподавателю

В суд направили дело по факту вымогательства и получения взятки за влияние на решение того, кто выполняет функции государства (часть третья статьи 269-2 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Максимальным наказанием за такое преступление является от трех до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что во Львове врач-аллерголог требовала у мужчины призывного возраста деньги за установление инвалидности. Женщину приговорили к трем годам заключения и конфискации имущества. Адвокатам обжаловать этот приговор не удалось.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что в Бориславе на Львовщине военнообязанный после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Нарушение мужчина совершил, находясь на испытательном сроке за кражу. Суд назначил ему более пяти лет лишения свободы.

Виктория Козырь
