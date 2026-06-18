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Главная Львов Побег из Украины за 13,5 тысячи долларов: суд вынес приговор переправщику

Побег из Украины за 13,5 тысячи долларов: суд вынес приговор переправщику

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 03:32
Побег из Украины за 13,5 тысячи долларов: суд вынес приговор переправщику
Задержание переправщика. Фото: СБУ

Житель Стрыя Львовской области организовал схему незаконного вывоза. Фигурант помогал мужчинам призывного возраста выезжать за пределы Украины. Суд уже назначил ему наказание.

Об этом 15 июня сообщили в Управлении СБ Украины во Львовской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, 30-летний дельц за деньги обещал военнообязанным беспрепятственный переход государственной границы вне пунктов пропуска и без документов, дающих право на выезд. "Поездка за границу" стоила 13,5 тысячи долларов. Делец попался с поличным в апреле прошлого года: мужчину задержали, как только он получил взятку.

Задержание переправщика
Задержание мужчины, организовавшего схему переправки. Фото: СБУ

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в организации незаконной переправки людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы. Кроме того, у осужденного конфискуют имущество.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции во Львовской области сообщал, что директор частной компании во время строительства моста присвоил средства. Городской совет понес убытки на сумму более 215 тысяч гривен. Нарушителя будут судить.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру сообщал, что во Львове преподаватель профессионального колледжа организовал схему уклонения от мобилизации. За взятки он помогал абитуриентам призывного возраста получить отсрочку. Дело уже направили в суд.

суд мобилизация судебные решения
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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