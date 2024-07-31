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На Львівщині внаслідок пожежі було знищено автомобіль — в ДСНС повідомили подробиці

31 липня 2024 15:19
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Пожежа на Львівщині — згорів автомобіль
Знищений вогнем автомобіль. Фото: ДСНС
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На Львівщині, у Самбірському районі, внаслідок загоряння було знищено автомобіль. Через цей інцидент ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівської області у середу, 31 липня.

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"30 липня о 12:17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Стара Ропа Самбірського району, в автомобілі VOLKSWAGEN PASSАT", — повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що на місце події було направлено рятувальників 27-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Старий Самбір та місцеву пожежну команду села Стара Сіль.

Пожежу локалізували о 12:42 та повністю ліквідували о 12:51. Автомобіль було знищено вогнем. Внаслідок займання постраждалих нема.

повідомлення ДСНС
Повідомлення ДСНС про пожежу. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у передмісті Одеси загорівся пасажирський автобус. На місце оперативно приїхали рятувальники та загасили пожежу, що охопила площу п'ять квадратних метрів.

У місті Долина Івано-Франківської області невідомі підпалили автомобіль військового, який приїхав у відпустку. Цю машину воїн використовував у тому числі й для виконання бойових завдань.

Львів пожежа ДСНС авто Україна вогонь

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