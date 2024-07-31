Пожар на Львовщине - сгорел автомобиль

Уничтоженный огнем автомобиль. Фото: ГСЧС

Во Львовской области в Самборском районе в результате возгорания был уничтожен автомобиль. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области в среду, 31 июля.

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Возгорание автомобиля во Львовской области

"30 июля в 12:17 к спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Старая Ропа Самборского района, в автомобиле "VOLKSWAGEN PASSАT"", — сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что на место происшествия были направлены спасатели 27-й государственной пожарно-спасательной части города Старый Самбор и местная пожарная команда села Старая Соль.

Пожар локализовали в 12:42 и полностью ликвидировали в 12:51. Автомобиль был уничтожен огнем. В результате возгорания пострадавших нет.

Сообщение ГСЧС о пожаре. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в пригороде Одессы загорелся пассажирский автобус. На место оперативно приехали спасатели и потушили пожар, охвативший площадь пять квадратных метров.

В городе Долина Ивано-Франковской области неизвестные подожгли приехавший в отпуск автомобиль военного. Эту машину воин использовал в том числе и для выполнения боевых задач.