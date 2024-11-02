Смертельна ДТП у селі Ременів — поліція затримала водія

Розтрощена машина внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція

У Львівській області в селі Ременів вчора, 1 листопада, сталась смертельна аварія, де зіткнулися три автівки. Поліція затримала винуватця дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області.

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ДТП у селі Реманів 1 листопада

У поліції розповіли, що ДТП сталась о 17:10 у селі Ременів у п'ятницю, 1 листопада. 22-річний водій Audi A4 спровокував потрійну ДТП в якій загинула людина.

Встановлено, що затриманий хотів обігнати машини та врізався у Seat Leon, який рухався тим часом в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя з міста Сколе, а також влетів у Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував 45-річний мешканець селища Добротвір.

Наслідки аварії. Фото: Національна поліція

ДТП у Львівській області. Фото: Національна поліція

Водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП, а водії Audi та Chevrolet отримали травми різного ступеня.

Розбита машина внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція

Від удару машина вилетіла з дороги. Фото: Національна поліція

Пошкодження в машині. Фото: Національна поліція

Поліція затримала водія Audi в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області у ДТП загинув пішохід. Також в Україні до квітня 2025 року перекриють небезпечний автоперегін через ризики виникнення аварій.