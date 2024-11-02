Смертельное ДТП в селе Ременов - полиция задержала водителя

Разбитая машина в результате ДТП. Фото: Национальная полиция

Во Львовской области в селе Ременов вчера, 1 ноября, произошла смертельная авария, где столкнулись три автомобиля. Полиция задержала виновника ДТП.

Об этом сообщила прессслужба ГУНП во Львовской области.

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ДТП в селе Ременов 1 ноября

В полиции рассказали, что ДТП произошло в 17:10 в селе Ременов в пятницу, 1 ноября. 22-летний водитель Audi A4 спровоцировал тройное ДТП, в котором погиб человек.

Установлено, что задержанный хотел обогнать машины и врезался в двигавшийся в это время во встречном направлении Seat Leon под управлением 25-летнего жителя из города Сколе, а также влетел в Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 45-летний житель поселка Добротвор.

Последствия аварии. Фото: Национальная полиция

ДТП во Львовской области. Фото: Национальная полиция

Водитель Seat от полученных травм скончался на месте ДТП, а водители Audi и Chevrolet получили травмы разной степени.

Разбита машина в результате ДТП. Фото: Национальная полиция

От удара машина вылетела с дороги. Фото: Национальная полиция

Повреждение в машине. Фото: Национальная полиция

Полиция задержала водителя Audi в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, недавно во Львовской области в ДТП погиб пешеход. Также в Украине до апреля 2025 перекроют опасный автоперегон из-за рисков возникновения аварий.