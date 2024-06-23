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На Львівщині врятували групу туристів, які через негоду збилися зі шляху

23 червня 2024 14:59
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Співробітники ДСНС врятували туристів
Рятувальники та потерпілі в горах. Фото ілюстративне: Район Рахів
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львівській області гірські рятувальники допомогли спуститись з гори Тростян 19 туристам. Труднощі зі спуском виникли через несприятливі погодні умови.

Про це розповіли в ДСНС України у неділю, 23 червня.

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На Львівщині врятували групу туристів

"Сьогодні близько четвертої ранку рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Славське Стрийського району через ускладнення погодних умов потрібна допомога спуститися з гори Тростян 16 дітям та трьом дорослим", — говориться у повідомленні.

Вже о 05:41 рятувальники доправили туристів з гори у безпечне місце. 

В ДСНС також нагадують, що до походів у гори варто завжди ретельно готуватися заздалегідь, зокрема вивчити маршрут та прогноз погоди. Також перед походом зареєструвати мандрівку в рятувальників, підібрати зручний одяг та взуття. І найголовніше — правильно розраховувати свої сили.

карпати
У Львівській області врятували туристів. Фото: ДСНС

Раніше ми розповідали, що у Львівській області у неділю, 16 червня, три жінки пішли в похід та заблукали в лісі. Їх вдалося врятувати.

Нагадаємо, у горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів. Серед них 12 десятикласників та один дорослий. 

туристи
діти
ДСНС
Україна
гори

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