Співробітники ДСНС врятували туристів

Рятувальники та потерпілі в горах. Фото ілюстративне: Район Рахів

У Львівській області гірські рятувальники допомогли спуститись з гори Тростян 19 туристам. Труднощі зі спуском виникли через несприятливі погодні умови.

Про це розповіли в ДСНС України у неділю, 23 червня.

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"Сьогодні близько четвертої ранку рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Славське Стрийського району через ускладнення погодних умов потрібна допомога спуститися з гори Тростян 16 дітям та трьом дорослим", — говориться у повідомленні.

Вже о 05:41 рятувальники доправили туристів з гори у безпечне місце.

В ДСНС також нагадують, що до походів у гори варто завжди ретельно готуватися заздалегідь, зокрема вивчити маршрут та прогноз погоди. Також перед походом зареєструвати мандрівку в рятувальників, підібрати зручний одяг та взуття. І найголовніше — правильно розраховувати свої сили.

У Львівській області врятували туристів. Фото: ДСНС

Раніше ми розповідали, що у Львівській області у неділю, 16 червня, три жінки пішли в похід та заблукали в лісі. Їх вдалося врятувати.

Нагадаємо, у горах на Прикарпатті заблукали 13 туристів. Серед них 12 десятикласників та один дорослий.