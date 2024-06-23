Сотрудники ГСЧС спасли туристов

Спасатели и пострадавшие в горах. Фото иллюстративное: Район Рахов

Во Львовской области горные спасатели помогли спуститься с горы Тростян 19 туристам. Затруднения со спуском возникли из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом рассказали в ГСЧС Украины в воскресенье, 23 июня.

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"Сегодня около четырех утра спасатели получили сообщение о том, что в селе Славское Стрыйского района из-за осложнений погодных условий нужна помощь спуститься с горы Тростян 16 детей и трем взрослым", — говорится в сообщении.

Уже в 05:41 спасатели доставили туристов с горы в безопасное место.

В ГСЧС также напоминают, что к походам в горы следует всегда тщательно готовиться заранее, в частности, изучить маршрут и прогноз погоды. Также перед походом зарегистрировать путешествие у спасателей, подобрать удобную одежду и обувь. И самое главное — правильно рассчитывать свои силы.

Во Львовской области спасли туристов. Фото: ГСЧС

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области в воскресенье, 16 июня, три женщины пошли в поход и заблудились в лесу. Их удалось спасти.

Напомним, в горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов. Среди них 12 десятиклассников и один взрослый.