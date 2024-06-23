Сотрудники ГСЧС спасли туристов

Во Львовской области спасли группу туристов, которые из-за непогоды сбились с пути
Во Львовской области горные спасатели помогли спуститься с горы Тростян 19 туристам. Затруднения со спуском возникли из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом рассказали в ГСЧС Украины в воскресенье, 23 июня.
Во Львовской области спасли группу туристов
"Сегодня около четырех утра спасатели получили сообщение о том, что в селе Славское Стрыйского района из-за осложнений погодных условий нужна помощь спуститься с горы Тростян 16 детей и трем взрослым", — говорится в сообщении.
Уже в 05:41 спасатели доставили туристов с горы в безопасное место.
В ГСЧС также напоминают, что к походам в горы следует всегда тщательно готовиться заранее, в частности, изучить маршрут и прогноз погоды. Также перед походом зарегистрировать путешествие у спасателей, подобрать удобную одежду и обувь. И самое главное — правильно рассчитывать свои силы.
Ранее мы рассказывали, что во Львовской области в воскресенье, 16 июня, три женщины пошли в поход и заблудились в лесу. Их удалось спасти.
Напомним, в горах на Прикарпатье заблудились 13 туристов. Среди них 12 десятиклассников и один взрослый.
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