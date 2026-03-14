На Львівщині з почестями "поховали" живого військового

Богдан Вовк. Фото: Суспільне Львів

У Гуменці на Львівщині 23 травня минулого року поховали загиблого бійця. Вважали, що це військовослужбовець Богдан Вовк, але за кілька днів з'ясувалося, що той перебуває в російському полоні. Результати експертизи та ексгумація теж підтвердили, що в могилі іншої людини.

Про це Суспільному повідомила двоюрідна сестра Богдана Вовка Наталія Голова, передає Новини.LIVE.

Реклама

"Поховання" живого воїна

За словами родички полоненого, за кілька днів після похорону вона побачила Богдана на відео з полону та одразу зв'язалася з Координаційним штабом, поліцією та Червоним хрестом. У червні ж РФ зазначила ім'я чоловіка у списках полонених.

Під час слідства провели ексгумацію тіла та взяли зразок ДНК у рідного брата Богдана.

"Особисто для себе підтвердження ДНК я вже не потребувала, тому що в мене з Координаційного штабу вже були всі підтвердження, що Богдан у полоні. Я просто хотіла, щоб відбулася ексгумація і тіло військовослужбовця, яке ми поховали, поїхало до рідної хати", — зазначила Наталія Голова.

Богдан Вовк досі перебуває в російській неволі. Родина чекає на його повернення.

Начальник ГУНП в Чернігівській області Едгар Папікян повідомив, що завдяки молекулярно-генетичним експертизам встановили збіг між біологічними зразками тіла, яке поховали родичі Богдана Вовка, та ДНК-профілем близького родича загиблого. Наразі тіло вже передали родині, щоб та могла його поховати. Рідні загиблого воїна не схотіли, щоб інформацію про нього поширювали ЗМІ.

Раніше, у лютому поточного року, на Батьківщину з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький. Його вважали загиблим. У 2023 році відбувся похорон, але згодом з'ясувалося, що поховали іншого воїна.

Також ми повідомляли, що 6 березня в Україну повернулися понад три сотні полонених. Серед них 300 військових і двоє цивільних.