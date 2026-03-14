На Львовщине с почестями "похоронили" живого военного
В Гуменце на Львовщине 23 мая прошлого года похоронили погибшего бойца. Считали, что это военнослужащий Богдан Вовк, но через несколько дней выяснилось, что тот находится в российском плену. Результаты экспертизы и эксгумация тоже подтвердили, что в могиле другого человека.
Об этом Суспільному сообщила двоюродная сестра Богдана Вовка Наталья Голова, передает Новини.LIVE.
"Захоронение" живого воина
По словам родственницы пленного, через несколько дней после похорон она увидела Богдана на видео из плена и сразу связалась с Координационным штабом, полицией и Красным крестом. В июне же РФ отметила имя мужчины в списках пленных.
Во время следствия провели эксгумацию тела и взяли образец ДНК у родного брата Богдана.
"Лично для себя в подтверждении ДНК я уже не нуждалась, потому что у меня из Координационного штаба уже были все подтверждения, что Богдан в плену. Я просто хотела, чтобы состоялась эксгумация и тело военнослужащего, которое мы похоронили, поехало в родной дом", — отметила Наталья Голова.
Богдан Вовк до сих пор находится в российской неволе. Семья ждет его возвращения.
Начальник ГУНП в Черниговской области Эдгар Папикян сообщил, что благодаря молекулярно-генетическим экспертизам установили совпадение между биологическими образцами тела, которое похоронили родственники Богдана Вовка, и ДНК-профилем близкого родственника погибшего. На данный момент тело уже передали семье, чтобы та могла его похоронить. Родные погибшего воина не захотели, чтобы информацию о нем распространяли СМИ.
Ранее, в феврале текущего года, на Родину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий. Его считали погибшим. В 2023 году состоялись похороны, но впоследствии выяснилось, что похоронили другого воина.
Также мы сообщали, что 6 марта в Украину вернулись более трех сотен пленных. Среди них 300 военных и двое гражданских.
