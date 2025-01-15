Ракетна атака на Львівщину — ракети пошкодили критичні об'єкти

На Львівщині зафіксували влучання ракет в критичні об'єкти
Львівщина зазнала повітряної атаки з боку Росії. Вночі, 15 січня, на територію залетів ворожий дрон, а вранці Львівська область опинилась під ракетною атакою. Стало відомо про влучання ворожих повітряних цілей.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Дронова та ракетна атака Львівщини 15 січня
Вночі Львівська область пережила дві повітряні тривоги, під час яких ворог здійснив атаки за допомогою безпілотника та крилатих ракет. Перша тривога тривала з 01:35 до 02:48, під час якої наші сили ППО знищили ворожий ударний безпілотник. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв, постраждалих та руйнувань.
Під час другої тривоги з 06:12 до 08:12 ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Було зафіксовано влучання у два об'єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах. Хоча обійшлося без постраждалих, на об’єктах зафіксовані руйнування.
Також у селі Скнилів Золочівського району внаслідок падіння ракети пошкоджено житловий будинок і господарську споруду. Жертв і постраждалих немає. Поруч із будинком утворилася велика вирва розмірами 6 на 5 метрів і глибиною 2,5 метра. На місці працюють профільні служби.
Також раніше мер Львова Андрій Садовий розповів подробиці про ранкову атаку Львівщини.
Нагадаємо, що на Львівщині та Івано-Франківщині лунали вибухи внаслідок російської ракетної атаки.
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