Ракетна атака на Львівщину — ракети пошкодили критичні об'єкти

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Львівщина зазнала повітряної атаки з боку Росії. Вночі, 15 січня, на територію залетів ворожий дрон, а вранці Львівська область опинилась під ракетною атакою. Стало відомо про влучання ворожих повітряних цілей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Дронова та ракетна атака Львівщини 15 січня

Вночі Львівська область пережила дві повітряні тривоги, під час яких ворог здійснив атаки за допомогою безпілотника та крилатих ракет. Перша тривога тривала з 01:35 до 02:48, під час якої наші сили ППО знищили ворожий ударний безпілотник. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв, постраждалих та руйнувань.

Під час другої тривоги з 06:12 до 08:12 ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Було зафіксовано влучання у два об'єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах. Хоча обійшлося без постраждалих, на об’єктах зафіксовані руйнування.

Також у селі Скнилів Золочівського району внаслідок падіння ракети пошкоджено житловий будинок і господарську споруду. Жертв і постраждалих немає. Поруч із будинком утворилася велика вирва розмірами 6 на 5 метрів і глибиною 2,5 метра. На місці працюють профільні служби.

Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

Також раніше мер Львова Андрій Садовий розповів подробиці про ранкову атаку Львівщини.

Нагадаємо, що на Львівщині та Івано-Франківщині лунали вибухи внаслідок російської ракетної атаки.